В Жамбылской области выявлены факты коррупционных правонарушений со стороны сельских акимов, которые, не уведомив руководство о возможном конфликте интересов, предоставили земельные участки своим близким родственникам, передаёт BAQ.KZ.

По данным суда, чиновники нарушили нормы антикоррупционного законодательства, не сообщив о личной заинтересованности в передаче прав землепользования.

В Полаткощинском сельском округе матери супруги акима в декабре 2024 года был выдан участок для садоводства площадью 0,0692 га сроком на один год. Уже спустя два месяца участок был переведен в коммерческую категорию.

В Каратобинском сельском округе аким способствовал:

передаче участка площадью 0,1 га своей сестре;

приватизации ранее арендованного участка площадью 0,0763 га;

предоставлению 0,35 га своему тестю.

По этим фактам Жамбылский районный суд рассмотрел два административных дела по статье 680 КоАП РК ("Непринятие мер по противодействию коррупции").

Чиновники признали свою вину полностью. Суд назначил каждому административный штраф в размере 275 тысяч тенге. Постановления вступили в законную силу.