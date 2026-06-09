Чиновников Казахстана начали обучать вайб-кодингу и созданию ИИ-агентов

Сотрудников Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана начали обучать вайб-кодингу, созданию собственных ИИ-агентов и работе с искусственным интеллектом для автоматизации повседневных задач. Полученный опыт в дальнейшем планируют распространить на другие государственные органы.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники уже используют Национальную платформу искусственного интеллекта, тестируют цифровое рабочее пространство Alem-Workspace и осваивают инструменты для обработки документов, подготовки аналитики и работы с большими объемами данных.

По словам заместителя Премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, ведомство намеренно начало внедрение ИИ с собственных внутренних процессов.

"Наша задача - не просто предоставить сотрудникам современные ИИ-инструменты, но и сформировать новую культуру работы с данными. Мы начали с себя: специалисты министерства уже применяют возможности искусственного интеллекта в ежедневной деятельности", - отметил Жаслан Мадиев.

Что такое вайб-кодинг и чему учат чиновников

Одним из главных направлений обучения стал вайб-кодинг. Этот подход позволяет создавать цифровые продукты с помощью обычных текстовых запросов к искусственному интеллекту без глубоких знаний программирования.

В рамках программы сотрудники учатся разрабатывать прототипы сайтов, чат-ботов, аналитических панелей и внутренних цифровых сервисов. Обучение проходит при участии АО «Национальные информационные технологии» и Центра поддержки цифрового правительства.

В министерстве отмечают, что для многих специалистов создание собственных ИИ-агентов и автоматизация рутинных процессов постепенно становятся частью ежедневной работы.

ИИ будет помогать готовить документы и аналитику

Параллельно в ведомстве формируют целую экосистему цифровых помощников. Такие ИИ-агенты смогут готовить аналитические справки, обрабатывать большие массивы информации, составлять сравнительные таблицы и выполнять другие задачи, которые сегодня занимают значительную часть рабочего времени госслужащих.

Кроме того, для руководителей среднего звена запускают специальную программу Leadership Program, посвященную управлению проектами в сфере искусственного интеллекта.

Финальной целью проекта станет переход министерства к модели AI-Driven, при которой значительная часть рабочих процессов будет выполняться с помощью искусственного интеллекта. В частности, планируется запуск ИИ-ассистентов для подготовки ответов на контрольные поручения, формирования тезисов для руководства и анализа нормативно-правовых актов.

В дальнейшем отработанные решения и практики планируется масштабировать на весь государственный аппарат Казахстана.