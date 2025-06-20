Председатель Комитета по защите прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике озвучила свежие данные о снижении подростковой рождаемости в Казахстане и рассказала о мерах по защите детей, передает BAQ.KZ.

По словам Оспановой, за последние три года в Казахстане наблюдается положительная динамика: количество беременностей среди подростков в возрасте 15-17 лет сократилось на 25%. Основным фактором этого снижения она назвала усилившуюся информационную и профилактическую работу в школах и колледжах.

Однако, несмотря на улучшения, проблема остается актуальной.

"Причины ранней беременности по-прежнему кроются в ненадлежащем воспитании в семьях, недостаточной ответственности родителей, а также в пропаганде свободных отношений, включая влияние средств массовой информации", – отметила Оспанова.

Она также подчеркнула, что одной из тревожных причин подростковой беременности является сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

Согласно данным Комитета по правовой статистике Генпрокуратуры, в 2024 году число преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних выросло на 2,7%. Во многих случаях дети становятся жертвами из-за незнания базовых правил личной безопасности в общественных местах и отсутствия должного надзора со стороны взрослых – как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве.

Министерство просвещения усилило правовые и профилактические меры. Введены нормы, ужесточающие ответственность за любые формы насилия в отношении детей, включая пожизненное заключение за педофилию. Введён единый республиканский колл-центр "111", предоставляющий срочную юридическую, медицинскую и психологическую помощь.

Одной из новых инициатив стали QR-коды, размещённые во всех школах и колледжах. Через них подростки могут анонимно и доступно обратиться за помощью.

"Этот канал связи мы называем своего рода новым медиаресурсом – инструментом спасения", – сказала Оспанова.

Во всех регионах страны открыты Центры психологической поддержки. Они ориентированы не только на детей, но и на родителей, педагогов и школьных психологов. Кроме того, с прошлого учебного года в школах, детских садах и колледжах внедрены уроки личной безопасности, которые проходят трижды в год в форме классных часов. Темы преподносятся на доступном языке с повторением и углублением в зависимости от возраста.

Также в рамках типовых школьных программ рассматриваются вопросы этики, безопасного поведения и здорового образа жизни – всё это должно, по мнению Минпросвещения, помочь детям вовремя распознать угрозу, обратиться за помощью и сформировать устойчивые поведенческие навыки.

Оспанова подчеркнула, что профилактика насилия и ранней беременности требует не только усилий системы образования, но и включённости общества в целом: "Нельзя, чтобы подростки оставались один на один со страхом и проблемами".