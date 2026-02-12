В 2025 году общий коэффициент брачности в Казахстане достиг минимума за всю историю независимости — 5,62, снизившись за год на 0,51 пункта, сообщает Бюро нацстатистики. Для сравнения, в начале независимости этот показатель составлял 10,1, а в 2013 году достиг пика — 9,89, передает BAQ.KZ.

За последние 12 лет коэффициент потерял 4,27 пункта, и текущий уровень близок к минимальному значению, зафиксированному в 1999 году (5,8). В 2025 году было заключено 114,5 тыс. браков, что на 7% меньше, чем в предыдущем году, и является минимальным результатом за 22 года.

Эксперты подчёркивают, что снижение общего коэффициента брачности не всегда отражает нежелание казахстанцев вступать в брак. Показатель зависит как от числа заключённых браков, так и от численности населения, в том числе в возрасте, когда обычно вступают в брак — от 18 до 39 лет. Несмотря на рост численности населения в некоторых годах, число браков продолжает снижаться, что, по мнению аналитиков, связано с тенденцией к более позднему вступлению в брак и ростом незарегистрированных союзов — религиозных или гражданских.

С 2014 по 2024 год средний возраст казахстанца при вступлении в брак вырос с 27,1 до 27,9 лет, что также влияет на динамику брачности.