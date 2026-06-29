В Казахстане продолжает расти количество частных школ. За последние пять лет их число увеличилось более чем в два раза и достигло 856, сообщил вице-министр просвещения Жайык Шарабасов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По его словам, развитие сети частных образовательных организаций является частью комплексной работы по повышению качества и доступности образования, а также сокращению дефицита ученических мест, которая проводится по поручению Главы государства.

Сегодня в Казахстане функционирует более 8 тысяч школ, где обучаются около 3,9 миллиона учащихся. Государство создает благоприятные условия как для развития государственных, так и частных организаций образования.

"В этих школах обучаются 325 тыс. учащихся, работают более 32 тыс. педагогов. В настоящее время 749 частных школ получают государственный образовательный заказ. Наибольшее количество частных школ и обучающихся в них сосредоточено в Туркестанской области, а также в городах Шымкент, Алматы и Астана", – сообщил вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов.

По данным Министерства просвещения, сегодня в частных школах страны обучаются 325 тысяч детей, а образовательный процесс обеспечивают более 32 тысяч педагогов.

Большинство частных школ – 749 из 856 – работают по государственному образовательному заказу.

Наибольшее количество таких учебных заведений сосредоточено в Туркестанской области, а также в Шымкенте, Алматы и Астане.

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