По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 140 преступлений по статье 218 УК РК (Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем). Это на 84% больше, чем в 2024 году, следует из данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, передает BAQ.KZ.

Первое кредитное бюро отмечает, что такой уровень активности фиксируется впервые как минимум за последние 10 лет: ранее годовое число зарегистрированных преступлений по этой статье ни разу не превышало 100. При этом подавляющее большинство дел 2025 года относится к категории тяжких — 93%, или 130 фактов.

Из 140 зарегистрированных преступлений дела по 98 были окончены, преимущественно направлением в суд — по 93 эпизодам. Еще 15 дел сняты с учета в связи с несостоятельностью либо дублированием обвинения.

Всего в 2025 году в производстве находились уголовные дела о 172 преступлениях по статье 218 УК РК с учетом переходящих с прошлых лет. Дела о 121 преступлении были завершены, 116 из них направлены в суд. Общее количество снятых с учета дел составило 26.

Подозреваемыми по делам об отмывании денег в 2025 году признаны 42 человека. Половина из них имеет высшее образование, семь — женщины. Большинство подозреваемых (29 человек) были старше 30 лет. По роду занятий восемь являлись индивидуальными предпринимателями, двое — государственными служащими, один — рабочим. Еще 24 человека на момент совершения преступления числились безработными.

По итогам судебного рассмотрения в 2025 году по статье 218 УК РК осуждены 15 человек, в том числе пять женщин. Семерым назначено лишение свободы, пятерым — ограничение свободы. В трех случаях вынесены альтернативные меры наказания: штраф в размере 7,9 млн тенге, условное осуждение и отсрочка отбывания наказания. Почти все осужденные также относились к возрастной группе старше 30 лет, половина имела высшее образование.