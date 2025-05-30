За последние десять лет число детей, воспитывающихся в детских домах Казахстана, сократилось в два раза. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

Сокращение стало результатом последовательной политики по деинституционализации интернатных учреждений и активного внедрения альтернативных форм устройства детей. По словам Оспана, ежегодно более тысячи детей-сирот обретают семьи благодаря гражданам страны.

В 2023 году в Казахстане также был запущен институт профессиональной семьи — новая форма устройства, обеспечивающая детям более тёплую и приближенную к семейной атмосферу альтернативу детским домам.

Кроме того, во всех регионах реализуется благотворительная акция "Мейірім", направленная на поддержку выпускников детских домов. В рамках кампании предоставляется помощь в социализации, трудоустройстве и обеспечении жильём. По данным Минпросвещения, внедрены новые механизмы по обеспечению детей-сирот жильём после достижения совершеннолетия.