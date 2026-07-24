Число эвакуированных из-за лесного пожара на юго-западе Франции достигло 20 тысяч

На юго-западе Франции число жителей и туристов, эвакуированных из-за крупного лесного пожара, превысило 20 тысяч человек.

Как сообщают французские СМИ, площадь пожара в департаменте Жиронда резко увеличилась.

Возгорание, начавшееся в коммуне Сомо в департаменте Жиронда, охватило около 2,4 тысячи гектаров. В ночь с 22 на 23 июля площадь пожара увеличилась в шесть раз.

Власти были вынуждены организовать эвакуацию населения и отдыхающих из опасных районов. В числе эвакуированных — около 7 тысяч туристов из Леж-Кап-Ферре.

По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, с начала года в стране зарегистрировано более 12,5 тысячи лесных пожаров. В результате огнем было охвачено около 44 тысяч гектаров территории.

Отмечается, что нынешний показатель уже превышает уровень 2022 года, когда масштабные и продолжительные лесные пожары уничтожили более 30 тысяч гектаров леса в департаменте Ланды-де-Гасконь.