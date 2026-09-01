Число грантов на водные специальности выросло почти в четыре раза

За парты 1 сентября сели не только школьники. Учебный год начали 840 первокурсников, выбравших специальности водной отрасли. Всего водное хозяйство в вузах страны осваивают больше 3000 человек, передает BAQ.KZ.

В колледжах учатся еще свыше 800 студентов, из них больше сотни поступили перед началом нового учебного года.

Три года назад картина выглядела иначе. Тогда в стране было 9 вузов и 6 колледжей, готовящих таких специалистов. Сейчас их 13 и 10 соответственно.

Изменилась и грантовая ситуация. В 2023–2024 учебном году на водные специальности выделяли 262 гранта, годом позже 390, а в завершившемся году уже 1000.

В 2024 году производственную практику на предприятиях РГП «Казводхоз» прошли 82 студента, в 2025 году 470, в этом году больше 700.

Меняются и условия на самих предприятиях. За два года средняя зарплата в «Казводхозе» выросла больше чем вдвое.

Полученные сегодня знания станут важным фундаментом для будущей профессиональной деятельности. Со своей стороны наше министерство принимает необходимые меры по улучшению условий труда работников отрасли. Так, за два года средняя заработная плата в РГП «Казводхоз» была увеличена более чем в два раза. Кроме того, реализуются программы по повышению квалификации действующих специалистов, в том числе при участии иностранных партнеров, - отметил исполняющий обязанности министра водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Часть студентов получит сразу два диплома. Программы двудипломного образования работают с Северо-Китайским электроэнергетическим университетом, венгерскими университетами Корвинус и Обуда, а также с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.