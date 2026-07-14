Госзакупки, пенсии и жилье: из-за чего чаще судятся в Астане

Суды Астаны подвели итоги отправления правосудия за первое полугодие 2026 года, передает BAQ.KZ.

За шесть месяцев в суды первой инстанции по гражданским делам поступило 35 438 исков. За аналогичный период 2025 года их было 25 763.

Всего завершено рассмотрение 31 523 гражданских дел, по 19 316 из них вынесены решения. В прошлом году эти показатели составляли 27 785 и 15 842 дела соответственно.

В апелляционную инстанцию по гражданским делам поступило 3 544 жалобы против 2 987 годом ранее. Рассмотрено 3 381 дело.

Какие административные споры участились

В суды административной юстиции за полгода поступило 3 348 исков. В 2025 году за тот же период их было 2 533. Количество поступивших исков выросло на 33,6%, а завершенных дел — на 32,1%.

Всего рассмотрено 3 060 административных дел, по 912 из них вынесены решения.

Наиболее заметно увеличилось число исков об обжаловании действий или бездействия судебных исполнителей — на 200. Количество споров в сфере государственных закупок выросло на 74, пенсионных споров — на 68, жилищных — на 49.

В административную коллегию поступило 552 жалобы против 468 годом ранее. Завершено рассмотрение 531 дела.

Уголовных дел также стало больше

По уголовным делам в суды первой инстанции поступило 1 795 дел. В первом полугодии 2025 года их было 1 689.

Завершено рассмотрение 1 701 дела, приговоры вынесены по 1 492 делам. Годом ранее суды завершили 1 667 дел и вынесли 1 429 приговоров.

В уголовную коллегию обжаловано 511 дел, тогда как за аналогичный период прошлого года — 332. Из них рассмотрено 465 дел.

В специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям поступило 23 268 дел против 28 005 годом ранее. Завершено рассмотрение 22 808 дел.