Число молодых читателей Национальной библиотеки выросло на 33%

В Алматы состоялась встреча министра культуры и информации Республики Казахстан Армана Кырыкбаева с представителями творческого сообщества и молодежи. Участники обсудили ключевые положения Послания Главы государства, развитие национальной культуры, поддержку литературы и формирование читающей нации.

Во встрече приняли участие деятели культуры и искусства, молодые авторы и представители креативных индустрий.

Задачи Послания и возможности цифровизации

Министр остановился на задачах, обозначенных в Послании Главы государства, подчеркнув значение цифровизации и активного участия молодежи в их реализации.

«Послание Главы государства – важный стратегический документ, определяющий дальнейший вектор развития страны. Реализация идей Послания Президента напрямую связана с трудом представителей культуры и креативных индустрий, с пониманием каждым из них своей роли в этой работе. Цифровизация и искусственный интеллект открывают новые возможности для творчества и расширяют доступ к культурному наследию. Наша главная цель — открывать возможности для творческих инициатив, делать искусство и литературу ближе к людям и направлять созидательную энергию молодого поколения на развитие страны», — отметил министр.



Формирование читающей нации

Особое внимание было уделено реализации инициативы Главы государства по формированию читающей нации. На платформе reading-nation.kz зарегистрировано свыше 1,4 млн участников, которые прочитали более 842 тысяч книг и опубликовали свыше 50 тысяч видеоотзывов.

Общественные ценности и развитие инфраструктуры

Участники также обсудили инициативу Главы государства об объявлении 2027 года Годом всенародного строительства, вопросы модернизации социальной и культурной инфраструктуры и создания современных пространств для молодежи.

Говоря о сохранении национальных ценностей и укреплении общественной этики, министр подчеркнул значение принципов «Адал азамат», «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан». Он также отметил роль творческой интеллигенции в укреплении национальной идентичности, отражении в литературе и искусстве исторического наследия и созидательного потенциала современного Казахстана.

Встреча продолжилась в формате открытого диалога. Участники задали министру вопросы, поделились инициативами и обсудили перспективы развития культуры и литературы.

Национальная библиотека будет работать до полуночи

В рамках встречи Арман Кырыкбаев также ознакомился с деятельностью Национальной библиотеки РК и показателями читательской активности.

С мая по ноябрь 2026 года в библиотеке зарегистрировано свыше 26 тысяч новых читателей, что на 73,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число молодых читателей в возрасте от 15 до 35 лет выросло на 33%, превысив 24 тысячи человек. За этот период выдано более 1,6 млн документов, а аудитория онлайн-сервисов увеличилась на 13% и составила свыше 932 тысяч пользователей.

С учетом роста читательской активности и обращений посетителей министр сообщил о решении продлить время работы Национальной библиотеки до 24:00. Новый график позволит студентам, работающим гражданам и другим посетителям пользоваться ее фондами и услугами в вечернее время.