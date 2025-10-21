Число наркозависимых снизилось в Казахстане
В Казахстане зарегистрировано около 17,8 тысячи наркозависимых, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов на брифинге в СЦК.
"На сегодняшний день на учете состоят примерно 17 800 наркозависимых. Из них более полутора тысяч женщины, а 44 человека несовершеннолетние. По сравнению с прошлым годом, когда на учете состояло около 18 тысяч человек, наблюдается небольшое снижение", — уточнил Амирханов.
По его словам, для уточнения данных и совершенствования статистического учета МВД совместно с другими ведомствами ведет работу по дополнительному анализу и выявлению фактов, чтобы статистика по наркопреступности и наркопотреблению была максимально точной и отражала реальную ситуацию.
