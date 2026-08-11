Число NEET-молодежи в Казахстане снизилось до 102 тысяч человек

По состоянию на июль 2026 года численность молодежи категории NEET в Казахстане составила 102 295 человек. За последнее время показатель снизился на 7 328 человек, или на 6,7%, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на площадке СЦК в преддверии Международного дня молодежи сообщил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.

По его словам, постепенно сокращается и доля молодых людей, которые не учатся и не работают. По итогам 2025 года она составила 6%, тогда как в 2024 году показатель находился на уровне 6,5%, а в 2023-м - 7,3%.

При этом уровень молодежной безработицы по итогам 2025 года составил 3,1%. За последние пару лет мерами содействия занятости охватили порядка 1,4 млн молодых людей.

«Мы видим результат этой работы – идет постепенное снижение доли NEET-молодежи: по итогам 2025 года она составила 6% против 6,5% в 2024 году и 7,3% в 2023 году. Также по данным Цифровой карты семьи, по состоянию на июль 2026 года численность молодежи категории NEET снизилась до 102 295 человек, то есть на 7 328 человек, или на 6,7%», – сообщил Евгений Кочетов.

По словам вице-министра, сегодня в стране также работают 235 молодежных ресурсных центров. Они оказывают помощь по вопросам обучения, занятости и жилья, а также предоставляют психологическую и правовую поддержку. Для адресной работы с NEET-молодежью используются в том числе данные «Цифровой карты семьи».

Кроме того, ежегодно молодежные трудовые отряды охватывают более 35 тысяч человек. В стране действуют программы «Молодежная практика», «С дипломом в село!» и региональные проекты профориентации и трудоустройства.