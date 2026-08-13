За семь месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали два случая пищевых отравлений, связанных с объектами образования. Годом ранее за тот же период таких случаев было восемь, передает BAQ.KZ.

Снизилось и число пострадавших детей. За январь-июль 2025 года пищевые отравления затронули 118 детей, за аналогичный период этого года 13.

Дополнительные меры начали принимать после групповых заболеваний пищевого происхождения в организациях образования Мангистауской области.

С 1 февраля 2026 года для объектов с пребыванием детей, которые финансируются из государственного бюджета, действует особый порядок государственного контроля. Соответствующий закон в этом году подписал Глава государства.

Безопасность детей является безусловным приоритетом государства. Во исполнение поручения Главы государства мы усиливаем контроль за объектами с пребыванием детей и повышаем требования к организации школьного питания, - сообщили в Минздраве.

Новый порядок позволяет строже следить за соблюдением санитарных требований и раньше выявлять риски в школах и других детских организациях.

Изменения затронули и само школьное питание. С 1 сентября 2025 года в организациях образования действует новый Стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню.

При его разработке учитывались современные принципы здорового и сбалансированного питания детей. Отдельное внимание уделено безопасности продуктов, условиям их хранения и приготовления.

Наша задача не только реагировать на нарушения, но и предупреждать риски. Даже единичный случай заболевания ребенка требует расследования и принятия необходимых мер, - подчеркнули в ведомстве.

Санитарно-эпидемиологическая служба продолжает работу вместе с регионами и организациями образования. Минздрав держит на контроле безопасность детей, санитарное состояние школ и качество школьного питания.