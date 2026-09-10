Число погибших альпинистов после схода лавины в Кабардино-Балкарии достигло 14
Спасатели обнаружили тела еще трех человек, судьба троих альпинистов пока неизвестна.
10 Сентября 2026, 05:32
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10 Сентября 2026, 05:3210 Сентября 2026, 05:32
199Фото: Report
Число погибших в результате схода снежной лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии достигло 14 человек.
Как передают российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела еще трех альпинистов. Их эвакуировали вертолетом в Нальчик и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.
При этом судьба еще трех участников группы остается неизвестной.
Поисковые работы в Безенгийском ущелье временно приостановили из-за схода снежно-ледовой массы.
6 сентября с горы Мижирги на группу из 33 альпинистов, проходившую маршрут в Безенгийском ущелье, сошла лавина. Ранее сообщалось о 11 погибших.
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