Число погибших альпинистов после схода лавины в Кабардино-Балкарии достигло 14

Число погибших в результате схода снежной лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии достигло 14 человек.

Как передают российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела еще трех альпинистов. Их эвакуировали вертолетом в Нальчик и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

При этом судьба еще трех участников группы остается неизвестной.

Поисковые работы в Безенгийском ущелье временно приостановили из-за схода снежно-ледовой массы.

6 сентября с горы Мижирги на группу из 33 альпинистов, проходившую маршрут в Безенгийском ущелье, сошла лавина. Ранее сообщалось о 11 погибших.