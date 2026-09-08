Около 12 кг запрещенных растений изъяли у жителя Туркестана

Сотрудники полиции обнаружили 75 кустов наркосодержащих растений во дворе частного дома в Туркестане. Общий вес изъятого растительного материала составил около 12 кг.

Где обнаружили растения

Незаконное выращивание наркосодержащих растений выявили сотрудники Департамента полиции Туркестанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2026».

Во дворе частного дома полицейские обнаружили 75 кустов растений. По предварительным данным, владелец специально выбрал малозаметный участок территории для их выращивания.

Что ещё изъяли полицейские

Во время осмотра территории сотрудники полиции также обнаружили таз и два бумажных свёртка с веществом растительного происхождения, внешне похожим на марихуану.

Общий вес изъятых растений и вещества составил около 12 кг.

По словам подозреваемого, растения и обнаруженное вещество он выращивал и хранил для личного употребления.

Что грозит подозреваемому

В настоящее время проводится досудебное расследование по факту незаконного культивирования запрещённых к возделыванию наркосодержащих растений.

Подозреваемый водворён под стражу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее был задержан алматинец, который оборудовал квартиру под выращивание "запрещенки".

Там была создана специальная система с использованием профессионального оборудования, что указывает на подготовленный характер деятельности.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили не только растения, но и предметы, которые могли использоваться для их выращивания, последующей обработки и упаковки. Среди изъятого – оборудование для создания необходимых условий культивирования, упаковочные материалы, электронные устройства для взвешивания, а также подготовленное растительное вещество.

В настоящее время все обнаруженные предметы и вещества переданы на исследование. Экспертам предстоит установить вид растений, их массу, наличие запрещенных компонентов и другие характеристики, имеющие значение для расследования. По итогам экспертиз и следственных мероприятий будет определена дальнейшая правовая оценка произошедшего.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела, включая возможные источники приобретения оборудования, происхождение обнаруженных веществ и возможные связи подозреваемого с незаконным оборотом наркотических средств.

Читайте также: