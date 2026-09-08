В Армении будут судить главу церкви и шестерых епископов

В Армении определили, какой суд будет рассматривать уголовное дело против главы Армянской апостольской церкви. Католикоса всех армян Гарегина II и шестерых епископов будет судить суд Армавирской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Арменпресс».

Католикос это высший духовный лидер армян, примерно как Папа Римский для католиков. Его резиденция находится в Эчмиадзине, а сама церковь считается одной из старейших в мире, Армения приняла христианство государственной религией еще в 301 году.

Дело возбудили в феврале, и уже это само по себе редкость. Государство судит главу национальной церкви.

С чего все началось

Премьер-министр Никол Пашинян конфликтует с церковью и ведет кампанию за ее реформирование.

Епископ Геворг Сароян, в миру Арман Сароян, возглавлявший Масяцотнскую епархию, эту кампанию поддержал. Высший духовный совет предложил лишить его сана, Гарегин II решение принял. В церкви объяснили, что епископ нарушил обет послушания и своим обращением в суд открыл дорогу вмешательству государства во внутренние дела церкви.

Сароян пошел в суд. Суд запретил церкви мешать ему исполнять обязанности главы епархии, пока идет разбирательство.

По версии следствия, это решение исполнено не было. Католикосу и шестерым членам Высшего духовного совета вменяют неисполнение судебного акта, создание препятствий для его исполнения и склонение к неисполнению решения суда.

Почему дело кочевало между судами

Рассмотрение началось в суде Армавирской области в начале августа. Гарегин II приехал на заседание лично, у здания суда собрались священнослужители и политики. Депутаты двух оппозиционных фракций в тот день ушли с заседания парламента, чтобы поддержать патриарха.

28 августа суд отклонил ходатайство сделать процесс закрытым. Тогда же судья Серж Рушанян отправил дело в Ереван, сославшись на то, что в обвинении против Католикоса не указано место предполагаемого деяния.

Ереванский судья Ваагн Меликян брать дело тоже не стал и передал вопрос в Кассационный суд.

Тот постановил вернуть материалы обратно в Армавир. Разделить обвинение и судить одного Католикоса отдельно от епископов, по его выводу, невозможно.

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