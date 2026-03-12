  • Главная
Число погибших из-за израильских ударов по Ливану превысило 600

Сегодня 2026, 04:07
Фото: Pixabay.com

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 634, среди них 91 ребенок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Al Mayadeen.

"Число погибших в результате израильских атак достигло 634 человек, в том числе 91 ребенок, 1 586 человек получили ранения", -  сообщило министерство здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что только за минувие сутки жертвами ударов стали 84 человека, а 131 человек был ранен.

