  • Главная
  • Новости
  • Число погибших из-за израильских ударов в Ливане приблизилось к 400

Число погибших из-за израильских ударов в Ливане приблизилось к 400

Сегодня 2026, 18:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 18:42
Сегодня 2026, 18:42
53
Фото: Pixabay.com

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 394, свыше тысячи получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Ракян Насер ад-Дин.

"В результате израильских налетов погибли 394 человека, в том числе 33 ребенка и 32 женщины, и 1160 получили ранения, включая 24 ребенка и 24 женщины", - заявил он.

Ранее сообщалось о 294 погибших.

Самое читаемое

Наверх