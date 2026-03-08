Число погибших из-за израильских ударов в Ливане приблизилось к 400
Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 394, свыше тысячи получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Ракян Насер ад-Дин.
"В результате израильских налетов погибли 394 человека, в том числе 33 ребенка и 32 женщины, и 1160 получили ранения, включая 24 ребенка и 24 женщины", - заявил он.
Ранее сообщалось о 294 погибших.
