Число погибших из-за наводнений в Индонезии превысило 900 человек
Продолжаются поисково-спасательные операции.
На индонезийском острове Суматра продолжает расти число жертв масштабных наводнений и оползней, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
По данным правительства, погибшими числятся уже 916 человек, ещё 274 человека считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 846 погибших.
Стихийные бедствия были вызваны мощным циклоном, обрушившимся на три провинции Суматры. Разрушения затронули сотни населённых пунктов.
Отмечается, что штормы также унесли жизни около 200 человек в южных районах Таиланда и Малайзии.
Местные власти Суматры обратились к национальному правительству в Джакарте с просьбой объявить чрезвычайное положение для ускорения выделения финансовых ресурсов и расширения масштабов спасательных и гуманитарных работ.
