Число погибших из-за наводнений в Непале достигло 579 человек

Число погибших в результате разрушительных наводнений в северных районах Непала увеличилось до 579 человек. Еще 1 924 человека числятся пропавшими без вести.

Как сообщают местные СМИ, поисково-спасательные работы продолжаются.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа. По предварительным данным, причиной стал сход снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая, примерно в 20 км к северо-востоку от пограничного перехода «Расувагадхи».

Ранее сообщалось о 538 погибших и 73 пострадавших. По состоянию на утро число жертв составляло 469 человек, при этом 1 545 человек были ранены или спасены.

К ликвидации последствий стихии привлечены 13 295 сотрудников армии, вооруженных полицейских сил и полиции Непала. Спасатели разбирают завалы, продолжают поиски пропавших и оказывают помощь пострадавшим.

Премьер-министр Непала Балендра Шах заявил, что ситуация остается сложной. По его словам, главными задачами властей являются спасение людей, поиск пропавших без вести, оказание медицинской помощи и поддержка пострадавших семей.