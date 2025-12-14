На Шри-Ланке продолжает расти число жертв тропического циклона "Дитва", обрушившегося на остров в конце ноября. По последним данным, в результате неблагоприятных погодных условий погибли не менее 643 человек, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Центр по борьбе со стихийными бедствиями, еще 184 человека считаются пропавшими без вести.

Пострадали все 25 административных округов Шри-Ланки, общее число затронутых стихийным бедствием превысило 1,36 млн человек.

Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий шторма и оказание помощи пострадавшему населению.