Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек, около 17 000 остались без крова.

Как передает Reuters, личности 315 погибших еще не установлены.

Отмечается, что число пострадавших не изменилось и составляет 16 740 человек, при этом 6462 человека были спасены, а около 17 000 остались без крова.

Родригес добавил, что на следующей неделе начнется распределение жилья среди пострадавших.