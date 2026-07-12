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Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек

Около 17 000 человек остались без крова.

12 Июля 2026, 05:32
АВТОР
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Reuters 12 Июля 2026, 05:32
12 Июля 2026, 05:32
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Фото: Reuters

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек, около 17 000 остались без крова.

Как передает Reuters, личности 315 погибших еще не установлены.

Отмечается, что число пострадавших не изменилось и составляет 16 740 человек, при этом 6462 человека были спасены, а около 17 000 остались без крова.

Родригес добавил, что на следующей неделе начнется распределение жилья среди пострадавших.

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