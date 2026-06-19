78 человек погибли из-за землетрясения на Филиппинах

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего 8 июня на острове Минданао (Филиппины), возросло до 78 человек.

Как сообщает GMA news со ссылуой на отчет Национального совета по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими (NDRRMC), пострадали более 1,4 млн человек или свыше 346 тыс. семей.

Из-за землетрясения повреждены 74 657 домов, в том числе 13 681 дом полностью разрушен и 60 976 - частично. Также повреждения получили более 770 объектов инфраструктуры, ущерб оценивается в 148 млн филиппинских песо (более $2,4 млн).

Сейсмологи зафиксировали 7 461 афтершок после землетрясения.