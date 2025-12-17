Вооружённые силы Таиланда продолжают наносить воздушные и артиллерийские удары по территории Камбоджи, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Число погибших среди гражданского населения Камбоджи возросло до 17 человек. Об этом в среду сообщила заместитель государственного секретаря и официальный представитель Министерства обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеата.

По её словам, с утра среды тайские военные атаковали несколько позиций в камбоджийских провинциях Оддармеантьей, Бантеймеантьей и Поусат. В ходе ударов, как утверждает камбоджийская сторона, применялись пулемёты, установленные на танках, беспилотные летательные аппараты, артиллерия, а также истребитель F-16.

Мали Сочеата уточнила, что общее число мирных жителей, погибших с начала обострения конфликта, достигло 17 человек. Количество раненых, по её данным, увеличилось до 77.

По официальной информации, боевые действия привели к масштабному перемещению населения. Свои дома были вынуждены покинуть более 130 тысяч камбоджийских семей, что составляет около 438 тысяч человек, которые ищут убежище в более безопасных районах.

Пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом вновь обострился 7 декабря. Обе стороны обвиняют друг друга в начале военных действий, при этом напряжённость в приграничных районах сохраняется.