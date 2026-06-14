Число погибших от Эболы в ДР Конго достигло почти 150

Ранее министерство сообщало о 139 смертях и 689 заболевших.

Сегодня 2026, 15:34
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 15:34
Сегодня 2026, 15:34
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Фото: Pixabay.com

Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 149.

Как сообщает Министерство связи и по делам СМИ ДРК, уровень отслеживания контактов на сегодняшний день составляет 60,5%.

"Количество подтвержденных случаев заболевания составляет 710. В больницах и изоляторах находятся 324 инфицированных вирусом Эболы. Смертность - 21%. Уровень отслеживания контактов - 60,5%", - отметили в ведомстве.

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