Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 490
В настоящее время 628 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в изоляции.
Сегодня 2026, 19:43
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Сегодня 2026, 19:43Сегодня 2026, 19:43
197Фото: Pixabay.com
По меньшей мере 492 человека погибли от лихорадки Эбола в ДР Конго.
Как говорится в последнем отчете властей о текущей ситуации в стране, в общей сложности за время последней вспышки, начавшейся 15 мая, было зафиксировано 1528 подтвержденных случаев заболевания.
В настоящее время 628 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в изоляции или госпитализированы, еще 239 выздоровели.
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