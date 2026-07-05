Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 490

По меньшей мере 492 человека погибли от лихорадки Эбола в ДР Конго.

Как говорится в последнем отчете властей о текущей ситуации в стране, в общей сложности за время последней вспышки, начавшейся 15 мая, было зафиксировано 1528 подтвержденных случаев заболевания.

В настоящее время 628 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в изоляции или госпитализированы, еще 239 выздоровели.