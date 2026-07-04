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  • Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026

Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026

Матчи следующего раунда мирового первенства пройдут с 4 по 8 июля. Финал турнира состоится 19 июля.

Сегодня 2026, 12:13
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Сегодня 2026, 12:13
Сегодня 2026, 12:13
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По итогам матчей 1/16 финала стали известны все пары участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

В следующем раунде турнира команды встретятся по следующему расписанию (время указано по Астане):

4 июля

21:00 — Канада — Марокко.
5 июля

01:00 — Парагвай — Франция.
6 июля

00:00 — Бразилия — Норвегия;
04:00 — Мексика — Англия;
23:00 — Португалия — Испания.
7 июля

04:00 — США — Бельгия;
20:00 — Аргентина — Египет.
8 июля

00:00 — Швейцария — Колумбия.
Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории турниром, в котором принимают участие 48 национальных сборных. Финальный матч мирового первенства состоится 19 июля.

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