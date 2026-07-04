Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026

По итогам матчей 1/16 финала стали известны все пары участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

В следующем раунде турнира команды встретятся по следующему расписанию (время указано по Астане):

4 июля

21:00 — Канада — Марокко.

5 июля

01:00 — Парагвай — Франция.

6 июля

00:00 — Бразилия — Норвегия;

04:00 — Мексика — Англия;

23:00 — Португалия — Испания.

7 июля

04:00 — США — Бельгия;

20:00 — Аргентина — Египет.

8 июля

00:00 — Швейцария — Колумбия.

Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории турниром, в котором принимают участие 48 национальных сборных. Финальный матч мирового первенства состоится 19 июля.