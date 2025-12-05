Страны Южной и Юго-Восточной Азии переживают один из самых разрушительных сезонов муссонов за последние десятилетия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Индонезия, Шри-Ланка и Таиланд оказались под воздействием двух мощных тропических штормов и рекордных ливней, вызвавших масштабные наводнения и оползни.

По данным местных властей и международных организаций, число погибших превысило 1500 человек. Тысячи людей числятся пропавшими без вести. Многие регионы остаются полностью изолированными: мосты смыты, дороги разрушены, связь отсутствует. Гуманитарная организация Mercy Corps сообщает о "крайне тревожной" ситуации, включая нехватку воды, продовольствия и медикаментов.

Экологи предупреждают, что последствия стихии усугублены человеческим фактором. Крупнейшая индонезийская природоохранная организация WALHI заявила, что многолетняя вырубка лесов существенно ослабила природные барьеры, удерживавшие дождевую воду и укреплявшие почву. "Катастрофа стала не только результатом природной стихии, но была усугублена десятилетиями обезлесения", — отметила активистка Рианда Пурба.

Особенно тяжёлая ситуация складывается на Шри-Ланке. По предварительным оценкам, материальный ущерб превышает 6 миллиардов евро. Тысячи семей столкнулись с острой нехваткой продовольствия и чистой воды. Более 60 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в пунктах временного размещения, организованных государством.

Международные гуманитарные службы продолжают направлять помощь в пострадавшие регионы, однако доступ ухудшается из-за разрушенной инфраструктуры и продолжающихся осадков. Эксперты предупреждают, что последствия разрушительных наводнений будут ощущаться месяцами и потребуют масштабных усилий для восстановления.