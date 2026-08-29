Число погибших при наводнении в Непале достигло 675

Число погибших в результате разрушительного наводнения в приграничных с Китаем районах Непала достигло 675 человек.

Как передает The Times of Israel, об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Непала.

Ранее китайские государственные СМИ сообщили о гибели семи человек в Тибете в результате стихийного бедствия, произошедшего в среду.

Таким образом, общее число погибших в Непале и Тибете достигло 682 человек.