Число погибших при наводнении в Непале выросло до 1 252
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Число погибших при внезапном наводнении на севере Непала выросло до 1 252 человек. Пропавшими без вести числятся 4 875, передает BAQ.KZ со ссылкой на непальскую полицию.
Днем ранее сообщалось о 1 127 погибших.
Опознать удалось немногих. По данным Министерства здравоохранения Непала, из примерно 900 найденных тел идентифицированы около 4 %.
К поискам привлекли больше 18 700 спасателей. Работу тормозят дожди и нехватка авиации у непальской полиции.
Отдельная операция идет на гидроэнергетических объектах вдоль реки Трисули, где рабочие могли остаться в тоннелях. На станции Расувагадхи числятся пропавшими 93 человека, признаков присутствия людей там спасатели не обнаружили. В тоннеле станции Верхняя Трисули 3A провели контролируемый взрыв, после чего военные двумя экскаваторами вырыли шахту глубиной около десяти метров и начали откачивать воду и грязь.
Систему метеонаблюдения в районе Расува смыло потоком. Власти установили новое оборудование, включая сейсмометры для фиксации подвижек грунта, чтобы получать данные из приграничной зоны в реальном времени.
Торговля с Китаем через этот участок границы остановлена. Погранпереход «Расувагадхи» вместе с таможней уничтожен, а 31 августа Китай закрыл для грузов еще один переход, Татопани, сославшись на угрозу оползней. Единственным работающим сухопутным маршрутом между странами остался Корала в районе Мустанг.
Восстановление таможни займет месяцы. Торговцы предупреждают о дефиците товаров и росте цен перед сезоном праздников.
Предварительный ущерб оценивают в 200 млрд непальских рупий.
Напомним, наводнение началось утром 26 августа, когда на территории Тибета примерно в 20 км от границы обрушился ледник. Масса льда и породы перекрыла реку, а после прорыва завала поток прошел больше 70 км вниз по руслу, разрушая населенные пункты.
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