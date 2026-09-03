Число погибших при наводнении в Непале выросло до 1 252

Число погибших при внезапном наводнении на севере Непала выросло до 1 252 человек. Пропавшими без вести числятся 4 875, передает BAQ.KZ со ссылкой на непальскую полицию.

Днем ранее сообщалось о 1 127 погибших.

Опознать удалось немногих. По данным Министерства здравоохранения Непала, из примерно 900 найденных тел идентифицированы около 4 %.

К поискам привлекли больше 18 700 спасателей. Работу тормозят дожди и нехватка авиации у непальской полиции.

Отдельная операция идет на гидроэнергетических объектах вдоль реки Трисули, где рабочие могли остаться в тоннелях. На станции Расувагадхи числятся пропавшими 93 человека, признаков присутствия людей там спасатели не обнаружили. В тоннеле станции Верхняя Трисули 3A провели контролируемый взрыв, после чего военные двумя экскаваторами вырыли шахту глубиной около десяти метров и начали откачивать воду и грязь.

Систему метеонаблюдения в районе Расува смыло потоком. Власти установили новое оборудование, включая сейсмометры для фиксации подвижек грунта, чтобы получать данные из приграничной зоны в реальном времени.

Торговля с Китаем через этот участок границы остановлена. Погранпереход «Расувагадхи» вместе с таможней уничтожен, а 31 августа Китай закрыл для грузов еще один переход, Татопани, сославшись на угрозу оползней. Единственным работающим сухопутным маршрутом между странами остался Корала в районе Мустанг.

Восстановление таможни займет месяцы. Торговцы предупреждают о дефиците товаров и росте цен перед сезоном праздников.

Предварительный ущерб оценивают в 200 млрд непальских рупий.

Напомним, наводнение началось утром 26 августа, когда на территории Тибета примерно в 20 км от границы обрушился ледник. Масса льда и породы перекрыла реку, а после прорыва завала поток прошел больше 70 км вниз по руслу, разрушая населенные пункты.