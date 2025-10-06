Число погибших при обрушении школы в Индонезии достигло 53 человек
В индонезийской провинции Восточная Ява продолжается масштабная спасательная операция после обрушения здания школы "Аль-Хозини", произошедшего 29 сентября, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
По последним данным, число погибших возросло до 53 человек, при этом 104 человека удалось спасти из-под завалов. Всего пострадали 157 человек.
Как сообщил Нананг Сигит, глава поисково-спасательного управления региона, только в воскресенье вечером спасатели извлекли из-под обломков восемь тел. Сейчас основные усилия сосредоточены на северной стороне здания, в зонах, не связанных с основной конструкцией, где, по предположениям, могут оставаться люди. К работам привлечены тяжелая техника и электрооборудование.
Трагедия произошла в момент, когда в здании находились сотни учащихся, собравшихся на молитву, и обрушение застало их врасплох.
