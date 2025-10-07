Число погибших в результате обрушения здания исламской школы-интерната "Аль-Хозини" в округе Сидоарджо индонезийской провинции Восточная Ява возросло до 60 человек после того, как в понедельник поисково-спасательные команды обнаружили еще 11 тел, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Об этом сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии /BNPB/.

Как заявил в пресс-релизе официальный представитель BNPB Абдул Мухари, жертвы были найдены под завалами в период с полуночи до 18:15 по местному времени. По предварительным оценкам, основанным на списке присутствующих, который был опубликован интернатом, три человека все еще не обнаружены.

Помимо целых тел, совместная поисково-спасательная команда также обнаружила пять фрагментов. Все останки были доставлены в госпиталь "Бхаянгкара" города Сурабая для опознания.

По информации BNPB, количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью, возросло до 104 человек, из которых четверо выписаны, 99 остаются госпитализированными, а один не нуждается в лечении.

Спасательные операции продолжаются в секторах A1 и A2, где обрушившийся бетон все еще покрывает старые конструкции. Власти заявили, что расчистка завалов проводится с осторожностью, чтобы не нанести дополнительный ущерб соседним строениям.

Здание школы обрушилось 29 сентября, в результате десятки учащихся оказались под завалами.