В марокканском городе Фес продолжает расти число жертв после трагического обрушения двух жилых зданий, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Государственный прокурор сообщил, что количество погибших увеличилось до 22 человек, тогда как ранее сообщалось о 19 жертвах. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, и власти не исключают, что число погибших может увеличиться.

По данным прокуратуры, инцидент произошел поздно вечером во вторник в районе Эль-Мустакбаль. Сначала рухнуло пустующее здание, и его обломки вызвали обрушение соседнего четырехэтажного дома, в котором в тот момент проходил традиционный обряд акика — жертвоприношение по случаю рождения ребенка. Это привело к большому числу пострадавших среди женщин и детей.

По последней информации, 16 человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Бригады спасателей продолжают разбирать завалы, поскольку под ними могут оставаться люди. Работы осложняются рисками повторного схода конструкций, однако поисковые операции не прекращаются ни на минуту.

Судебная полиция приступила к расследованию под руководством государственного прокурора. Специалисты выясняют причины обрушения и проверяют состояние конструкций зданий. Согласно предварительным данным, оба дома были построены в 2006 году, однако пока не ясно, были ли у них конструктивные дефекты или другие факторы, приведшие к трагедии.

Власти пообещали предоставить всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, а расследование провести максимально тщательно, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.