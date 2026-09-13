Число погибших при пожаре на пароме на Филиппинах достигло 76
Причины возгорания пока устанавливаются.
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Число погибших при пожаре на борту парома MV June Aster в провинции Палаван на Филиппинах увеличилось до 76 человек.
По данным Береговой охраны Филиппин, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.
В результате происшествия удалось спастись 43 людям. При этом двое человек, указанных в списке пассажиров, заявили, что не поднимались на борт судна.
Таким образом, согласно имеющимся данным, на пароме могли находиться 134 человека. Власти отмечают, что информация может измениться по мере продолжения поисковых работ и установления личности погибших.
Пожар на борту MV June Aster произошёл вечером 9 сентября. Первоначально сообщалось о пяти погибших, затем число жертв возросло до 35, а позднее достигло 76 человек.
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