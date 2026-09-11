Как призывнику приходит повестка, что необходимо сделать после её получения, кто имеет право на отсрочку и какие документы требуются при обучении за границей – выяснял BAQ.KZ со ссылкой на Министерство обороны.

Как приходит повестка

Повестка – официальный документ, по которому гражданина вызывают в местный орган военного управления для прохождения призывных мероприятий.

Документ может быть вручен лично под подпись, передан через работодателя или учебное заведение. Также уведомления могут поступать в электронном виде через личный кабинет на eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile и посредством SMS.

В повестке указываются дата, время, место и цель явки. Это может быть уточнение данных, прохождение медицинской комиссии или другие процедуры, связанные с призывом.

После получения документа стоит проверить правильность персональных данных и заранее подготовить необходимые документы.

Что взять с собой

Призывнику могут понадобиться удостоверение личности, приписное свидетельство при его наличии, документы об образовании или справка с места учебы, медицинские заключения и документы, подтверждающие право на отсрочку.

Если явиться в указанное время невозможно, необходимо заранее уведомить местный орган военного управления и предоставить документы, подтверждающие причину неявки.

В зависимости от ситуации это может быть медицинская справка либо документы, связанные с учебой или работой.

Кому предоставляется отсрочка

Отсрочка может предоставляться по семейным обстоятельствам, для продолжения образования и по состоянию здоровья.

Кроме того, соответствующее право предусмотрено для отдельных категорий граждан, в том числе педагогов и врачей, работающих в сельской местности, депутатов, членов экипажей гражданской авиации и судов, а также лиц, проходящих первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов.

Для получения отсрочки необходимо представить подтверждающие документы. Окончательное решение принимает призывная комиссия.

Если призывник учится за границей

Гражданам, которые проходят очное обучение за пределами Казахстана, для оформления отсрочки необходимо получить справку из иностранного учебного заведения и подать заявление через eGov.kz.

Если документ составлен на иностранном языке, может потребоваться его нотариально заверенный перевод на казахский или русский язык.

После рассмотрения представленных документов решение также принимает призывная комиссия.

Что будет за неявку

Неявка по повестке без уважительной причины может повлечь административную ответственность. При систематическом уклонении законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Поэтому при возникновении обстоятельств, которые мешают явиться в назначенное время, важно своевременно сообщить об этом в местный орган военного управления и подтвердить причину документально.

Повестка не означает немедленную отправку

Получение повестки само по себе не означает, что гражданина сразу направят на воинскую службу.

В рамках призывных мероприятий могут уточняться персональные данные, проводиться медицинское освидетельствование, определяться категория годности и рассматриваться основания для предоставления отсрочки.

Главное – внимательно ознакомиться с содержанием повестки, подготовить необходимые документы и своевременно явиться по указанному адресу.