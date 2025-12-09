Число жертв масштабного пожара, вспыхнувшего 26 ноября в жилом комплексе района Тай По в Гонконге, увеличилось до 160 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

О трагических обновлениях сообщил директор полиции Гонконга Джо Чоу Ят-мин, отметив, что в ходе повторных поисковых операций в сгоревших зданиях были обнаружены новые останки. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат одному из жителей комплекса, тем самым увеличив общее число погибших.

По данным полиции, личности 120 жертв уже установлены. Ещё 40 тел остаются неопознанными — их идентификация продолжается при помощи ДНК-анализа. Ранее власти сообщали о 79 пострадавших, среди которых 11 пожарных, участвовавших в тушении.

Пожар в районе Тай По стал одним из самых разрушительных в истории Гонконга за последние 70 лет. Огонь вспыхнул в полдень 26 ноября в жилом комплексе Wang Fuk, состоящем из более чем 1900 квартир. Пламя быстро распространилось из-за загоревшихся бамбуковых строительных лесов, установленных на фасадах зданий для ремонта, а также горючих изоляционных материалов. Впервые за 17 лет город был вынужден объявить высший уровень пожарной опасности — 5-ю степень.

Следственные органы задержали трёх человек, включая двух руководителей строительной компании и инженера-консультанта. Им предъявлены обвинения в непредумышленном причинении смерти.

Параллельно Независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга арестовала ещё 11 человек в рамках расследования возможных нарушений и коррупционных схем при проведении ремонтных работ в комплексе.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается, власти подчёркивают, что процесс может занять длительное время из-за масштабов разрушений.