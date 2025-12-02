В Гонконге продолжаются последствия одной из самых масштабных трагедий последних лет — пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, унесшего жизни 156 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на South China Morning Post.

Власти сообщили, что жителям единственного уцелевшего блока разрешат вернуться в свои квартиры на два дня, чтобы забрать личные вещи и документы. На это им выделят полтора часа, а сопровождать жителей будут полицейские, госслужащие и социальные работники.

Спасательные службы продолжают работать на месте трагедии. Во вторник были обнаружены ещё пять тел, в результате чего число погибших увеличилось до 156 человек. Из них 127 уже опознаны. Многие жители продолжают жить во временных убежищах, ожидая дальнейших решений властей о судьбе комплекса.

На фоне трагедии глава Гонконга Джон Ли Качью распорядился создать независимый комитет по расследованию обстоятельств пожара. Он подчеркнул, что расследование должно быть максимально объективным и прозрачным, а возглавит комитет судья. Главная задача — выяснить причины столь стремительного распространения огня и предложить реформы, способные предотвратить подобные трагедии.

Правительство уже определило восемь ключевых направлений для анализа. Среди них — вопросы пожарной безопасности, стандарты строительства, надзор за объектами, регулярное обслуживание зданий, а также выявление системных проблем в строительной отрасли, включая коррупцию и неправильное распределение ролей между структурами.

Отдельное внимание будет уделено строительным материалам, их качеству, соблюдению норм и роли всех участников процесса — от подрядчиков до государственных инспекторов. Комитет также рассмотрит, насколько действующее законодательство и предусмотренные наказания способны обеспечить безопасность жителей.

Власти Гонконга обещают, что выводы комиссии будут полностью опубликованы. Между тем сотни пострадавших семей ждут ответов и надеются, что расследование не только установит истину, но и приведёт к реальным изменениям, которые сделают город более безопасным.