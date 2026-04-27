Число погибших при теракте в Колумбии возросло до 20

Число жертв в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии достигло 20 человек, ранее была информация о 14 жертвах. Об этом в соцсети Х сообщил губернатор региона Октавио Гусман, передает BAQ.KZ.

"По состоянию на текущий момент в официальном отчете значатся 20 погибших среди гражданского населения - 15 женщин и 5 мужчин, все они являлись совершеннолетними. Травмы различной степени тяжести получили 36 человек, трое из них по-прежнему находятся в реанимации", - указал он.

По словам Гусмана, пятеро пострадавших детей находятся в стабильном состоянии и их жизни ничего не угрожает.

Руководство департамента приняло решение обявить трехдневный траур в память о погибших. Правительственный совет в настоящее время разрабатывает комплекс мер безопасности, а также определяет порядок предоставления гуманитарной и психологической поддержки родственникам жертв.

Губернатор также обратил внимание на то, что в результате взрыва серьезно пострадало дорожное покрытие Панамериканского шоссе: на участке происшествия возник кратер объемом порядка 200 кубических метров. По предварительным оценкам, восстановить движение планируется в течение шести часов.

Ранее колумбийское издание Caracol, ссылаясь на военное командование страны, сообщило, что за серией террористических атак стоит группировка "Хайме Мартинес". Она сформирована из бывших бойцов расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии", которые отказались признать мирное соглашение с правительством, заключенное в 2016 году.