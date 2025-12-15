Полиция Австралии сообщила, что двое предполагаемых стрелков, убивших 15 человек во время еврейского празднования на пляже Бонди в Сиднее, оказались отцом и сыном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Трагедия стала самым масштабным случаем огнестрельного насилия в стране почти за 30 лет и повергла Австралию в траур.

По данным правоохранительных органов, 50-летний мужчина был застрелен на месте происшествия, после чего общее число погибших возросло до 16 человек. Его 24-летний сын был доставлен в больницу и находится в критическом состоянии. Как сообщили государственный телеканал ABC и другие местные СМИ, нападавшими являются Саджид Акрам и Навид Акрам.

Власти охарактеризовали стрельбу, произошедшую в воскресенье, как целенаправленную антисемитскую атаку. В больницах по-прежнему остаются около 40 пострадавших, в том числе двое полицейских, состояние которых оценивается как тяжелое, но стабильное. Возраст жертв варьируется от 10 до 87 лет.

Очевидцы рассказали, что нападение на одном из самых популярных пляжей страны, переполненном людьми в жаркий вечер, длилось около десяти минут. Паника охватила сотни отдыхающих, которые в страхе разбегались по песку и ближайшим улицам.

По информации полиции, около тысячи человек собрались на мероприятие, посвященное Хануке, которое проходило в небольшом парке рядом с пляжем. Массовое скопление людей сделало атаку особенно трагичной по своим последствиям.

Отдельно отмечен поступок случайного прохожего, который был запечатлен на видео в момент, когда он бросился на вооруженного мужчину, обезоружил его и тем самым спас жизни людей. Австралийский телеканал 7News назвал этого человека героем. Им оказался 43-летний владелец фруктовой лавки Ахмед аль Ахмед. По словам его родственников, во время нападения он получил два огнестрельных ранения и перенес хирургическую операцию.