В Афганистане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3, которое унесло жизни как минимум 20 человек в северном городе Мазари-Шариф, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Sky News.

Более 320 человек получили ранения различной степени тяжести, многие из них доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.

По информации международных СМИ, включая CNN, существует риск дальнейшего роста числа пострадавших из-за разрушений и сложных условий оказания помощи на месте происшествия. Местные власти и спасательные службы продолжают оценивать масштабы разрушений и обеспечивать эвакуацию пострадавших.

Ранее мы сообщали, что землетрясение магнитудой 6,2 в Афганистане ощутили на юге Казахстана.