Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 51

Число жертв мощного землетрясения в Индонезии увеличилось до 51 человека. Еще 113 человек получили травмы различной степени тяжести, около 5 тысяч жителей были эвакуированы.

Как сообщает Reuters, по данным властей, 36 пострадавших получили тяжелые травмы, еще 77 — легкие. Предполагается, что часть людей может оставаться под завалами.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 15 августа в провинции Восточная Нуса-Тенгара на востоке страны. Подземные толчки спровоцировали оползни, которые заблокировали дороги и существенно осложнили работу спасательных служб.

Стихия повредила более 1,3 тысячи домов. В некоторых районах возникли перебои с электричеством, из-за чего около 20 автозаправочных станций временно прекратили работу.

К ликвидации последствий привлечены более 3,5 тысячи военнослужащих и сотрудников полиции. Региональные власти рассматривают возможность введения чрезвычайного положения, чтобы ускорить оказание помощи пострадавшим.