Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 111

Число погибших в результате мощного землетрясения на западе Колумбии выросло до 111 человек. Еще 87 человек получили ранения, сообщает местные власти. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко.

По меньшей мере 61 здание обрушилось, под завалами могут оставаться люди. Спасатели продолжают поисковые работы. Сильные разрушения зафиксированы также в Перейре, Кали и Манисалесе. В последнем городе частично обрушилась одна из башен кафедрального собора. Работа шести аэропортов на западе страны временно приостановлена.

Президент Колумбии объявил режим национального бедствия. Спасательная операция продолжается, поэтому власти не исключают, что число погибших и пострадавших может увеличиться.