Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 132
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Число погибших после землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии выросло до 132 человек. В стране объявили чрезвычайный режим национального масштаба, спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, передает BAQ.KZ со ссылкой на El Tiempo.
Землетрясение произошло утром 10 августа. По данным Геологической службы Колумбии, эпицентр находился в департаменте Чоко, примерно в 20 километрах от Сан Хосе дель Пальмар. Очаг залегал на глубине 96 километров.
Толчки привели к разрушениям сразу в нескольких регионах. Пострадали Перейра, Манисалес, Кали, Кибдо и другие города.
Перейра оказалась среди самых пострадавших городов
По последним данным Asocapitales, число погибших достигло 132. Президент страны сообщил о сотнях пострадавших. В Кали число раненых достигло около 700 человек.
Один из самых тяжелых ударов пришелся на Перейру. К вечеру власти города сообщали о 66 погибших, 11 пропавших без вести и 53 людях, остававшихся под завалами. К тому моменту было известно о 58 разрушенных сооружениях.
На помощь местным спасателям направили 95 пожарных из других регионов страны. Еще 65 специалистов по поисково спасательным работам должны были прибыть из Рионегро. В операции участвуют сотрудники полиции с поисковыми собаками и военные.
В Перейре ввели комендантский час, приостановили занятия в школах и открыли несколько пунктов временного размещения для семей, оставшихся без жилья.
В Манисалесе ночью тоже действует комендантский час. Местные власти объяснили меру необходимостью предотвратить мародерство в пострадавших кварталах.
Аэропорты и банки временно остановили работу
Землетрясение нарушило работу транспорта и другой инфраструктуры. Аэропорт Кали временно прекращал работу из-за проблем с электроснабжением, позднее рейсы возобновили. Часть авиакомпаний отменили или перенесли вылеты.
Bancolombia сообщила о временном закрытии 42 отделений в пострадавших районах.
В Чоко военные и спасатели ведут поиски среди разрушенных зданий. Для разбора завалов привлекли специалистов и двух обученных поисковых собак.
Колумбии начали выделять международную помощь
Всемирный банк и Межамериканский банк развития объявили о помощи Колумбии на общую сумму 700 тысяч долларов. Еще 500 тысяч долларов гуманитарной помощи выделил Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна.
Данные о погибших, раненых и пропавших продолжают меняться по мере поступления информации из пострадавших районов.
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