Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 132

Число погибших после землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии выросло до 132 человек. В стране объявили чрезвычайный режим национального масштаба, спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, передает BAQ.KZ со ссылкой на El Tiempo.

Землетрясение произошло утром 10 августа. По данным Геологической службы Колумбии, эпицентр находился в департаменте Чоко, примерно в 20 километрах от Сан Хосе дель Пальмар. Очаг залегал на глубине 96 километров.

Толчки привели к разрушениям сразу в нескольких регионах. Пострадали Перейра, Манисалес, Кали, Кибдо и другие города.

JUAN PABLO RUEDA/ EL TIEMPO

Перейра оказалась среди самых пострадавших городов

По последним данным Asocapitales, число погибших достигло 132. Президент страны сообщил о сотнях пострадавших. В Кали число раненых достигло около 700 человек.

Один из самых тяжелых ударов пришелся на Перейру. К вечеру власти города сообщали о 66 погибших, 11 пропавших без вести и 53 людях, остававшихся под завалами. К тому моменту было известно о 58 разрушенных сооружениях.

На помощь местным спасателям направили 95 пожарных из других регионов страны. Еще 65 специалистов по поисково спасательным работам должны были прибыть из Рионегро. В операции участвуют сотрудники полиции с поисковыми собаками и военные.

В Перейре ввели комендантский час, приостановили занятия в школах и открыли несколько пунктов временного размещения для семей, оставшихся без жилья.

В Манисалесе ночью тоже действует комендантский час. Местные власти объяснили меру необходимостью предотвратить мародерство в пострадавших кварталах.

Аэропорты и банки временно остановили работу

Землетрясение нарушило работу транспорта и другой инфраструктуры. Аэропорт Кали временно прекращал работу из-за проблем с электроснабжением, позднее рейсы возобновили. Часть авиакомпаний отменили или перенесли вылеты.

Bancolombia сообщила о временном закрытии 42 отделений в пострадавших районах.

В Чоко военные и спасатели ведут поиски среди разрушенных зданий. Для разбора завалов привлекли специалистов и двух обученных поисковых собак.

JUAN PABLO RUEDA/ EL TIEMPO

Колумбии начали выделять международную помощь

Всемирный банк и Межамериканский банк развития объявили о помощи Колумбии на общую сумму 700 тысяч долларов. Еще 500 тысяч долларов гуманитарной помощи выделил Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна.

Данные о погибших, раненых и пропавших продолжают меняться по мере поступления информации из пострадавших районов.