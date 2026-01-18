Число погибших в ходе протестов в Иране возросло до 5 тысяч
Наибольшее число погибших были зафиксированы на северо-западе Ирана, где действуют сепаратисты.
Сегодня, 20:13
115Фото: Reuters
В Иране число погибших в ходе масштабных акций протеста в воскресенье достигло 5 тысяч человек, включая около 500 сотрудников сил безопасности, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, власти подтвердили гибель 5 тыс. людей в ходе протестов в Иране, обвинив "террористов и вооруженных мятежников" в убийстве "невинных иранцев".
Чиновник отметил, что одни из самых тяжелых столкновений и наибольшее число погибших были зафиксированы на северо-западе Ирана, где действуют сепаратисты.
Правозащитная группа HRANA в субботу сообщила, что число погибших достигло 3308 человек. Также, по ее данным, в Иране арестованы более 24 000 человек.
