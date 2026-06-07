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  • Число погибших в Ливане из-за атак Израиля достигло почти 3 600

Число погибших в Ливане из-за атак Израиля достигло почти 3 600

Бомбардировки населенных пунктов продолжаются.

Сегодня 2026, 04:30
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 04:30
Сегодня 2026, 04:30
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Фото: Pixabay.com

Число погибших в Ливане из-за израильских авиаударов с начала военной эскалации 2 марта достигло 3 593, раненых - 10 990.

Об этом сообщил Минздрав Ливана в соцсети Х.

"В результате субботних ударов ВВС Израиля по провинции Набатия на юге Ливана и региону Западное Бекаа за сутки погибли 35 человек и ранены 120", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что бомбардировки населенных пунктов продолжаются несмотря на объявленное перемирие, поэтому число жертв и пострадавших к концу дня может возрасти.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Иран обменялись ударами в Персидском заливе несмотря на перемирие.

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