Число погибших в Ливане из-за израильских атак возросло почти до 3 500
Сегодня 2026, 00:07
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Сегодня 2026, 00:07Сегодня 2026, 00:07
58Фото: Pixabay.com
За последние сутки в Ливане из-за израильских авиаударов погибли 35 человек, еще 182 пострадали.
Об этом сообщил Минздрав республики в соцсети Х.
"Общее число погибших из-за ударов Израиля с начала военной эскалации 2 марта достигло 3 468, раненых - 10 577", - следует из данных ведомства.
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