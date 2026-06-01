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  • Число погибших в Ливане из-за израильских атак возросло почти до 3 500

Число погибших в Ливане из-за израильских атак возросло почти до 3 500

Сегодня 2026, 00:07
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 00:07
Сегодня 2026, 00:07
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Фото: Pixabay.com

За последние сутки в Ливане из-за израильских авиаударов погибли 35 человек, еще 182 пострадали.

Об этом сообщил Минздрав республики в соцсети Х.

"Общее число погибших из-за ударов Израиля с начала военной эскалации 2 марта достигло 3 468, раненых - 10 577", - следует из данных ведомства.

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