Число погибших в Ливане в результате сегодняшних израильских ударов возросло до 112 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Ливана.

По информации ведомства, ранения получили 837 человек.

Ранее сообщалось о меньшем числе жертв. По данным телеканала Al Jazeera, сначала говорилось о 89 погибших и более 800 раненых.

Обновлённые данные свидетельствуют о росте числа жертв по мере поступления информации из пострадавших районов.

