Число погибших в Ливане после ударов Израиля выросло до 112
Ранения получили 837 человек.
Сегодня 2026, 03:17
Фото: Pixabay.com
Число погибших в Ливане в результате сегодняшних израильских ударов возросло до 112 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Ливана.
По информации ведомства, ранения получили 837 человек.
Ранее сообщалось о меньшем числе жертв. По данным телеканала Al Jazeera, сначала говорилось о 89 погибших и более 800 раненых.
Обновлённые данные свидетельствуют о росте числа жертв по мере поступления информации из пострадавших районов.
