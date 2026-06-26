Число погибших в Ливане с начала эскалации достигло 4 230 человек

Число погибших в Ливане из-за израильских ударов с начала эскалации 2 марта достигло 4 230, а раненых - до 12 179 человек.

Как говорится в сообщении Минздрава Ливана в соцсети Х, Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня вопреки установленному с 19 июня перемирию между сторонами.

"В результате израильских атак со вторника, 23 июня, в районе города Набатия погибли семь человек", - добавили в Минздраве.

Кроме того, в ходе спасательных работ в южных районах страны обнаружены тела 29 граждан, погибших при бомбардировках.