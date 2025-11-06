Число погибших в результате наводнения, вызванного ураганом "Мелисса" на Гаити и Ямайке, достигло 75 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Ураган, обрушившийся с конца октября на Карибский регион, оставил после себя разрушения и многочисленные человеческие жертвы.

По данным Главного управления гражданской обороны Гаити, в стране погибло 43 человека, еще семь числятся пропавшими без вести. Наводнения затопили почти 12 тысяч домов, полностью разрушены 176 строений, а более 4 тысяч получили различные повреждения.

На Ямайке премьер-министр Эндрю Холнесс сообщил, что в стране подтверждена гибель 32 человек, а материальный ущерб оценивается в 6–7 миллиардов долларов. По его словам, не исключено, что часть погибших еще не обнаружена. Холнесс подчеркнул, что это бедствие стало не только гуманитарным кризисом, но и сильным ударом по экономике, источникам доходов и уровню жизни населения. Наиболее пострадали туристические районы, включая Сент-Элизабет, Уэстморленд, Сент-Джеймс, Трелони и Сент-Энн.

На Кубе официальных данных о погибших пока нет, однако по оценкам ООН, около 2,2 миллиона человек пострадали от стихии в провинциях Гранма, Сантьяго-де-Куба, Ольгин и Гуантанамо. В стране повреждены примерно 60 тысяч домов, 461 медицинское учреждение и 1 552 школы, что создаёт огромные вызовы для восстановления пострадавших регионов.